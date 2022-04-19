Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından telefon görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Görüşmede tarafımızdan Ukrayna’da bir an evvel ateşkes ilan edilmesine ve diplomatik çözüme vurgu yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



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