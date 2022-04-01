Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin üretimle, ihracatla, hizmet sektörüyle, turizmle büyüyen bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkemizi dış yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirdik. İktidarımız döneminde 2003-2020 arası ülkemize gelen küresel sermaye miktarı 225 milyar dolar oldu. Ülkemizi küçümsememek lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen ATSO'nun 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile dünyanın gözünün Antalya'da olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "ADF'yi kurumsallaştırmak için yasal çalışma artık son noktaya geldi. Vakıf kuruluş kanunuyla ilgili tasarı üzerinde son çalışmaları tamamladık, Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Cumhurbaşkanımız Gazi Meclisi’mize gönderdiği zaman, milletvekillerimizin destekleriyle inşallah vakıf kanunumuzu Meclisten geçirdikten sonra kurumsallaşacağız." diye konuştu.

- "Küresel ekonomi iki krizden etkilendi"

Son dönemde küresel ekonominin salgın ve Rusya-Ukrayna savaşları ile sarsıldığını dile getiren Çavuşoğlu, beklenmeyen ama gerçekleştiğinde küresel sistemde köklü değişimler yaratan krizler olduğunu ifade etti.

Küresel salgının ciddi bir ekonomik bunalımı tetiklediğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu kriz önce kapanmalar nedeniyle arz kaynaklı olarak başladı. Sonra talep kaynaklı olarak devam etti. 2008 finansal krizi de talep kaynaklı bir krizdi. Bankacılık sisteminde radikal bazı düzenlemelerle toparlanma mümkün olmuştu. Oysa salgın, ekonomik bakımdan başka bir tabloyu karşımıza çıkardı. Küresel tedarik zincirlerinde büyük bir değişime yol açtı. Artık şirketler sadece fiyat-kaliteyi değil, sürdürülebilir arz güvenliğini de göz önünde tutmak zorunda. Bunun etkileri tüm dünyada hissediliyor. En önemli sonucu küresel enflasyondaki artış. Bugünkü dünyanın en önemli ortak sorunu bu maalesef."

Bakan Çavuşoğlu, Almanya ve İngiltere'de 30 yılın, ABD'de de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının gerçekleştiğini kaydetti.

Aşının bulunması ve salgının etkilerinin azalmasıyla küresel büyümenin tekrar başladığını ancak bu kez de Rusya ve Ukrayna savaşının patlak verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar dünya ekonomisinin büyüme tahminlerini de alt üst etti." dedi.

Savaşın olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğini, Türkiye'de de olumsuz etkilerin görülmeye başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karamsar bir tablo çizmek için anlatmıyorum ama gerçek resmi görmeden doğru karar alamayız. Türkiye olarak elbette bu krizlerden biz de etkilendik. Tüm dünya gibi biz de zorluklarla karşı karşıyayız. Önemli olan bu zorlukları nasıl aşacağız? Bu zorlukları da yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşacağız, aşıyoruz. Üretimle, ihracatla, hizmet sektörüyle, turizmle büyüyen bir ülkeyiz. Ülkemizi dış yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getirdik. İktidarımız döneminde 2003-2020 arası ülkemize gelen küresel sermaye miktarı 225 milyar dolar oldu. Ülkemizi küçümsememek lazım. Bizden önceki 23 yılda toplam rakam sadece 15 milyar dolardı. Tüm zorluklara rağmen, geçen yıl yüzde 11 büyüdük. Bu rakam G20, AB ve OECD'de en yüksek oran. Cari işlemler açığını düşürdük."

- "Dünyaya öncü olduk"

Bakan Çavuşoğlu, salgın döneminde Türkiye'nin, temel kamu hizmetlerini aksatmadan sürdürdüğünü, sağlıkta, turizmde dünyaya öncü ülke haline geldiğini bildirdi.

Bütün dünyanın ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye olarak mega projelere imza attıklarını anlatan Çavuşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkeye dünyanın en uzun köprüsünü kazandırdıklarını kaydetti.

Büyük küresel sıkıntılara rağmen Türkiye'nin üretmeye ve büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun nedeni, Cumhurbaşkanımızın şahsında güçlü liderlik, 20 yılda yaptığımız yatırımlarla kurumlarımızın güçlenmesi, en önemlisi de insanımızın gayreti, azmi ve çalışkanlığı. Başka bir ülke, başka bir iktidar, bu kadar sorunun altından kolay kolay kalkamaz. Ülkemizi hafife almayalım." diye konuştu.

Her krizin fırsatları beraberinde getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun için hazırlıklı, proaktif olmak ve yön vermek gerektiğini kaydetti. Türkiye olarak her zaman hazırlıklı ve güçlü bir lidere, köklü kurumlara, tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bulundukları coğrafyanın zorluklarının farkında olduklarını söyledi.

Türkiye'yi hedef alan, ekonomi veya güvenlik kaynaklı her türlü tehdit olduğunda karşı cevap verebilecek kapasitelerinin bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız küresel salgın, tedarik zincirlerini değiştiriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Coğrafi konumumuzu, üretim potansiyelimizi, eğitimli işgücümüzü ve fiziksel altyapımızı avantaja çeviriyoruz. Tedarik zincirlerindeki yerimizi güçlendiriyoruz. Bu sayede, krizin devam ettiği 2021 boyunca hemen her ay ihracat rekorları kırdık. Bu yılın ilk 2 ayındaki artışlarla yıllık ihracatımız 232 milyar dolar oldu. İhracatta ilk etapta 300 milyar dolara hızlıca ve hedefimiz olan 500 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Dünyada 253 temsilciliğimiz iş insanlarımızın çalışma ofisleri gibi. Öyle olmalı. İhracat ve yurt dışına yatırım çabalarınızın her aşamasında size katkı sağlamak için varız."

Çavuşoğlu, dış politika pusulasının milletin hak ve çıkarları, medeniyetin ilke ve değerleri olduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)

