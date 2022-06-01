Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Colonna'nın Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.



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