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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

01.06.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Colonna ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Colonna'nın Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

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