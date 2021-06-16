Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ ve Antalya Diplomasi Forumu öncesi basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ sorununun Antalya Diplomasi Forumu'ndaki bir oturumda değerlendirileceğini belirterek, "Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. En çok faydalanacak olan Ermenistan ve halkının olduğunu söylüyoruz. Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, her iki toplantının "turizmin başkenti" Antalya'da yapılıyor olmasının turizme de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Diplomasi Forumu'nun sadece ekonomik açıdan katkısının olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın geleceği, sorunlar, fırsatlar, nasıl bir dünya bizi bekliyor, önümüzdeki sorunlarla nasıl mücadele edeceğiz ve insanlığın önüne çıkan fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Bunlara ilişkin özgür liberal tartışmalar olacak. Birlikte düşüneceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.