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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ ve Antalya Diplomasi Forumu öncesi basın toplantısında konuştu: (2)

16.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Karabağ sorunu) Uzun yıllar diplomasi yoluyla bu sorunun çözülmesi için Azerbaycan sabretti. Savaş bittiğine göre bölgesel barış için fırsatlar, bu panelde bunlar konuşulacak" - "Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. En çok faydalanacak olan Ermenistan ve halkının olduğunu söylüyoruz. Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ sorununun Antalya Diplomasi Forumu'ndaki bir oturumda değerlendirileceğini belirterek, "Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. En çok faydalanacak olan Ermenistan ve halkının olduğunu söylüyoruz. Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, her iki toplantının "turizmin başkenti" Antalya'da yapılıyor olmasının turizme de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Diplomasi Forumu'nun sadece ekonomik açıdan katkısının olmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın geleceği, sorunlar, fırsatlar, nasıl bir dünya bizi bekliyor, önümüzdeki sorunlarla nasıl mücadele edeceğiz ve insanlığın önüne çıkan fırsatları nasıl değerlendireceğiz? Bunlara ilişkin özgür liberal tartışmalar olacak. Birlikte düşüneceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Diplomasi Antalya'da konuşulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın sadece turizmin değil, diplomasinin de merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'yı Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olarak nitelendirdi.

- "Umarım Ermenistan ders alır"

Çavuşoğlu, bir gazetecinin, "Antalya Diplomasi Forumu'nda Karabağ'daki son gelişmeler gündeme gelecek mi?" sorusu üzerine ise forumda küresel konuların, bölgede yaşanan olayların ve gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.

Forumda "Güney Kafkasya'da bölgesel barış için fırsatlar" başlığında oturum gerçekleştirileceğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan toprakları 30 yıl işgal altındaydı. Kahraman Azerbaycan ordusu 40 günden fazla süren mücadele ile topraklarını geri aldı. Uzun yıllar diplomasi yoluyla bu sorunun çözülmesi için Azerbaycan sabretti. Savaş bittiğine göre bölgesel barış için fırsatlar, bu panelde bunlar konuşulacak. Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. En çok faydalanacak olan Ermenistan ve halkının olduğunu söylüyoruz. Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur."

Panele Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri bakanlarının da katılacağını belirten Çavuşoğlu, "Ermenistan'dan da katılımcıları davet etmiştik. Ermeni asıllı bir aydın katılacak. Umarım buradan herkes düşüncelerini söyler, barış ve istikrara katkı sağlar." dedi.

(Bitti)

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