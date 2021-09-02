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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1):

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1):

02.09.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz" - "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının Afgan ve Suriyelileri kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğine işaret ederek, "Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz." dedi.

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB göç mutabakatının Afganları kapsayacak şekilde güncellenmesinin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, bu mutabakat çerçevesinde Yunanistan'ın geri gönderdiği düzensiz göçmenler arasında Türkiye'nin ayrım yapmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, bunun karşılığında AB'nin 20 bin kişiden fazla Suriyeliyi kabul ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz. Bu Afganların yarın Afganistan'da güvenlik ve istikrar tesis edilirse bunların gönüllü ve onurlu bir şekilde geri gönderilmesi dahil, Suriyelilerin güvenli bir şekilde Suriye'ye gönderilmesi dahil birçok konuyu kapsayacak şekilde bizim bu mutabakatı güncellememiz lazım. Çünkü bu sorun giderek büyüyor. Sorun da yaratıyor. AB içinde sorunsa Türkiye için de sorun."

Afganların ülkeden tahliyesine ilişkin bir soru üzerine, Ankara'nın tahliyeler konusunda birçok ülkeye yardım ettiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda ahlaki ve insani sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz." dedi.

Hollanda'dan kendilerine bu yönde bir teklif gelmediğini kaydeden Çavuşoğlu, ancak farklı ülkelerin tahliyeler sırasında transit olarak Türkiye'yi yakıt ikmali için kullanabileceğini ve Türkiye'nin bu konuda elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ama başından beri gerek inceleme ya da vize ya başka sebeplerle ülkemizde Afganların bu şekilde barınmasına hayır dedik." diye konuştu.

(Sürecek)

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