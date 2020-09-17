YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kassanov’u kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kassanov’u kabul etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetiyle bir araya geldi.Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette DATÜB’ün korona ile mücadele yaptığı çalışmaları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na anlatarak devam eden projeler hakkında bilgi verdi.DATÜB heyetinin ziyaretinde ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde sıkıntı içinde yaşayan Ahıska Türklerinin iskanlı göç ile Türkiye getirilmesi gündeme gelerek görüşüldü.Bakan Çavuşoğlu, ise yaptığı açıklamada, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyetini ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile ABD temsilcisi Shuhrat Temirov’da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetiyle bir araya geldi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette DATÜB’ün korona ile mücadele yaptığı çalışmaları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na anlatarak devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
DATÜB heyetinin ziyaretinde ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde sıkıntı içinde yaşayan Ahıska Türklerinin iskanlı göç ile Türkiye getirilmesi gündeme gelerek görüşüldü.
Bakan Çavuşoğlu, ise yaptığı açıklamada, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyetini ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.
Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile ABD temsilcisi Shuhrat Temirov’da hazır bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:04
İkindi
16:32
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Türkiye’nin En Verimli Yarış Aracını Yaptılar
Türkiye’nin En Verimli Yarış Aracını Yaptılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.