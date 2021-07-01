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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1):

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la ortak basın toplantısında konuştu (1):

01.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır" - "(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz" - "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız"

ANKARA/LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesinin kabul edilmediğini belirterek "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs Türklerini eşit toplum değil azınlık olarak gören bir yaklaşım sergilediğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir kapandı." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın (Doğu Akdeniz konusunda) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin de hakça paylaşım konusunda, gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hiç kimsenin hakkında gözü olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Ama şunu da herkes bilsin. Hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının hakkını yediririz. Kıbrıs Türk halkının beka, istiklal ve istikbal mücadelesinde tüm imkanlarımızla KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü davamız ortak ve Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu garantör ülke olarak korumak bizim en doğal hakkımızdır."

- "Şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi atama fikrine de değinen Çavuşoğlu, müzakere başlama kararı alındıktan sonra özel temsilci atanmasının bir anlamı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Jane Holl Lute'un Guterres'in Kıbrıs özel danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatarak "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

- "AB ve BM hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalı"

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda hakça gelir paylaşımı yapılmasının önemini işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu konuda KKTC'nin üç önerisi halen masada. AB ve BM, bu hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız. Bunda hiç kimsenin bir endişesi ya da tereddüdü olmasın. Türkiye olarak KKTC'nin lisans verdiği yerlerde, ruhsat verdiği yerlerde biz de gerekli faaliyetlerimizi sürdürürüz bugüne kadar olduğu gibi. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin haklarını da kimseye yedirmeyiz."

(Sürecek)

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