YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti

23.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek veren İspanya'ya teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına yangın söndürme uçağı göndererek verdiği destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve İspanyol mevkidaşı Albares telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan İspanya’ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Afganistan’daki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntülerBu sabah çekildi! Yangın bölgesinden umut veren görüntüler
Dedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlarDedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlar
Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldıSelden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Aşkın Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Yeni Sena Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.