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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

20.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuş'tan UID'nin çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, UID'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik etkinliklerini ve çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti.

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