Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan A Milli Kadın Voleybol Takımına tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yolun sonu madalya olsun! Tokyo 2020'de ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'e set vermeden kazanan Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyorum."



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