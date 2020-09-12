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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan AÜ projelerine tam destek sözü

ANTALYA HABERLERİ  | 12.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki ilk yüz nakli, çift kol nakli gibi önemli başarılarla Akdeniz Üniversitesi’nin adını dünyada duyuran ekibin içinde yer alan Rektör Özkan’ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Bundan sonra da başarılı çalışmalarla hem Antalya için hem de Akdeniz Üniversitesi için güzel işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi için her türlü desteği sağlayacaklarını ve Rektör Özkan’a yapacağı çalışmalarında ve projelerinde tam destek vereceklerini belirtti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Akdeniz Üniversitesi’nin güz döneminde vereceği eğitim başta olmak üzere Akdeniz Üniversitesi ile ilgili plan ve projelerini anlattı. Rektör Özkan, başta sağlık, turizm ve tarım alanları olmak üzere Antalya’yı her alanda dünyada marka şehirler arasına taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydederek “Sayın Bakanımız üniversitemizi ziyareti ile bizleri onurlandırdı, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanımıza, Antalyamızı ve üniversitemizi ilgilendiren projeler sunduk. Üniversitemize olan destekleri için müteşekkiriz.” şeklinde konuştu.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın da bulunduğu ziyaret, Bakan Çavuşoğlu ve Rektör Özkan’ın birbirine hediyelerini takdim etmesiyle son buldu.

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