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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki:

10.01.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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"Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir" - "18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek, milletin iradesini yok saymaktır. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek milletin iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. 18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milletin iradesini yok saymaktır. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur."

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