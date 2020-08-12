Dışişleri Bakanı’nın o sözleri Türkmenleri coşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üç gün önce Lübnan ziyaretinde müjdelediği "Lübnan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun kendisine Türkmen diyen herkese vatandaşlık vermeye hazırız" sözleri Türkiye’de Yörük-Türkmen camiasında da büyük sevinçle karşılandı.

Kısa adı TDYTB olan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, birlik adına yaptığı açıklamada, “Bin yıldır yaşadığımız bu topraklar dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türkmen kardeşlerimiz için her zaman bir ata toprağı, bir ana yurttur. Bugün devletimiz bir kere daha büyük devlet olmanın tarihi vasfını yerine getirmiş, devlet şefkatini göstermiştir. Devletimiz var olsun. Türk’ün mirasçısı olmak da bunu gerektirir” dedi.

Yörük bakanımızın sözleri bizi gururlandırdı

“Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak Lübnan’da yaşanan felaketin acısını yüreğimizde hissettik” diyen birlik başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Lübnanlı kardeşlerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Türkiye’nin Osmanlı’nın 600 yıl hüküm sürdüğü 3 kıta üzerinde yaşayan Türkmen ve Müslümanlar başta olmak üzere Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk ayrımı yapmadan yaşanılan felaketlerde her daim yanında olma sorumluluğunu yerine getiren büyük devlet olduğunu söyleyen İrfan Tatlıoğlu, “Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da bir Yörük çocuğudur. Kendisinin ’Cumhurbaşkanımızın talimatıdır’ diyerek Lübnan’da yapmış olduğu bu açıklama ülkemiz için de tarihi bir açıklamadır ve dünyanın pek çok yerindeki Türkmen kardeşlerimizin ve bizlerin neredeyse yüzyıl beklediği bir özlemdir. Bakanımızın bu müjdeli haberi bizleri gururlandırmış, heyecanlandırmıştır. Kendisine, Cumhurbaşkanımıza ve tabii ki yüce Devletimize teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.