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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat

26.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat

İSTANBUL (AA) - DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de izinsiz olarak Taksim'deki alana yürümek isterken gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklara yüklenen eylemlerin kanunda suç şeklinde tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi.

Savcılık mütalaasına karşı savunmaları sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

- 15 kişi gözaltına alınmıştı

1 Mayıs 2020'de DİSK'in Beşiktaş Dikilitaş'taki genel merkezi önünden Taksim'e izinsiz olarak yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 2911 sayılı kanunda yer alan "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

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