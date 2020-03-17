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Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi

ANKARA HABERLERİ  | 17.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.Korona virüse ilişkin vaka sayısının artmasının ardından Ankara’da da korona virüs tedbirleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Korona virüse ilişkin vaka sayısının artmasının ardından Ankara’da da korona virüs tedbirleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dezenfeksiyon ve temizlik işlemi gerçekleştirdi. 3 ilaçlama personeli ile 8 temizlik personelinden oluşan 11 kişilik ekip; hastanenin kapıları, duvarları ve merdiven korkulukları da dahil olmak üzere birçok insanın temas ettiği yerlerde ve hastane bahçesinde koronavirüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.
Hastanede dezenfeksiyon işlemlerini gören vatandaşlar ise konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Maske takarak önlem aldığını belirten bir vatandaş, “Herkes gerekeni yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize de iyilik versin” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “Şu an yaptıkları güzel bir şey. Virüse karşı doğru bir şey” ifadelerini kullandı ve hastanelerde şu an herhangi bir eksiklik görmediğini kaydetti.

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