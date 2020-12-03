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Disk/Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Marmaris DİSK/Emekli-Sen temsilcisi Kasım Çağlı, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’a bağlı Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Kasım Çağlı’nın evine savcılık talimatıyla bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri gitti.

Marmaris DİSK/Emekli-Sen temsilcisi Kasım Çağlı, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’a bağlı Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Kasım Çağlı’nın evine savcılık talimatıyla bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri gitti. Sendika temsilcisi Çağlı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret” iddiası ile ikamet adresinden alındı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen Çağlı’nın, ifadesi alındı ve nezarethanede gözaltında tutularak yarın mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
DİSK/Emekli-Sen Marmaris kurucularından ve 2013-2017 yılları arasında Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği başkanlığı yapmış olan Kasım Çağlı’nın oğlu Özgür Çağlı, babasının sosyal medya hesabından, “Değerli dostlar, babam Kasım Çağlı Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile evimize gelen ekiplerce gözaltına alınmış olup savcılığa ifadesi için bekleniyor. Sokağa çıkma yasağına yarım saat kala yapılan bu gözaltı manidardır. Gelişmeleri avukatımızdan bilgi aldıkça paylaşacağım” paylaşımını yaptı.

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