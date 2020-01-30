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DİSKİ Dicle’de alt yapı çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (DİSKİ), Dicle ilçesinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.DİSKİ Diyarbakır Şube Müdürü Şehmus Aslan, ilçede alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

DİSKİ Dicle’de alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (DİSKİ), Dicle ilçesinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor.
DİSKİ Diyarbakır Şube Müdürü Şehmus Aslan, ilçede alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aslan, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı döneminde ilçe merkezinde imara yeni açılan sokağın içme suyu ve alt yapı kanalizasyon şebekesinin çekildiğini ifade etti. Aslan, "15 Temmuz Mahallesi’nde Dicle Belediyesi’nin imara yeni açtığı yolun devamı için, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi çekildi. Kocaalan Mahallesi’nde yeni yapılan meskenler için kanalizasyon şebekesi çekildi. İlçe merkezindeki İçme suyu şebekesi için yaklaşık 700 metre şebeke döşenmesi programımızda var. Döğer Mahallesi’nde bin metre içme suyu ek şebeke çekilecek. Bununla birlikte, 2020 yılında Genel Müdürlüğümüz etüt ekiplerince içme suyu sondaj ve içme suyu depoları yapımı ve ayrıca Dicle merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımları yapılacak. DİSKİ Genel Müdürü ve Vali Yardımcısı Ahmet Helvacı’nın yaklaşık iki ay önce ilçemize gelerek, sorunları yerinde dinlemesi bizleri çok mutlu etti. Dicle’de yapılan hizmetlerin devam edilmesi, merkez ve kırsal mahallelerimizde içme suyu kaynaklarının israf edilmeden düzenli şekilde kullanılması ile diğer sorunlarla ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dicle şimdiye kadar hizmet görmemiş ve hizmete aç durumdadır. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu öncülüğünde, DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü olarak elimizden gelen her şeyi halkımız için yapacağız. Halkımız hizmete layık" dedi.

DİSKİ Dicle’de alt yapı çalışmalarına devam ediyor

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