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DİSKİ Ergani’deki su sorununu çözüyor

10.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani’de içme-kullanma suyu sağlayan Hoşan Terfi Merkezinde bulunan arızalar ile pompa istasyonundaki aksaklıkları hazırladığı projelerle çözüme kavuşturuyor.DİSKİ Genel Müdürlüğü, Ergani’de su ihtiyacı karşılanırken ortaya çıkan problemleri çözmek için harekete geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani’de içme-kullanma suyu sağlayan Hoşan Terfi Merkezinde bulunan arızalar ile pompa istasyonundaki aksaklıkları hazırladığı projelerle çözüme kavuşturuyor.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, Ergani’de su ihtiyacı karşılanırken ortaya çıkan problemleri çözmek için harekete geçti. İlçe merkezinin bir kısmını besleyen Hoşan Terfi Merkezinde bulunan pompaların sık aralıklarla arıza vermesi üzerine DİSKİ ekiplerince çalışma başlatıldı. Teknik ekip tarafından yapılan incelemenin ardından arızalanan pompaların revizyonu yapılacak ve tesis tamamen elden geçirilecek. Ergani Pompa İstasyonu’nda ise mekanik sorunların sık yaşanması üzerine teknik ekipler tarafından gerekli çalışmalar yapılarak sorunlar giderildi. DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, Ergani Hoşan Terfi Merkezinde ve pompa istasyonunda devam eden çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su sorununu çözmek amacıyla DİSKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, “Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte daha büyük aksaklıklara yol açmaması için ekiplerimiz sahada çalışıyor. Ergani ilçemizin kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşturacağız” dedi.

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