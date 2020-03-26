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DİSKİ korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve salgın hastalıklar ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.Diyarbakır’ı geleceğe hazırlamak, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla çalışan DİSKİ salgın nedeniyle hijyenin ön planda tutulduğu bu günlerde de vatandaşları mağdur etmemek adına yoğun bir şekilde çalışıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve salgın hastalıklar ile mücadele kapsamında tedbirlerini artırdı.
Diyarbakır’ı geleceğe hazırlamak, içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla çalışan DİSKİ salgın nedeniyle hijyenin ön planda tutulduğu bu günlerde de vatandaşları mağdur etmemek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. DİSKİ olarak ilgili genelge yayınlanmadan önce Genel Müdürlük tarafından 12 Mart’ta sularının kesilmesine müsait 28 bin abone olmasına rağmen işlemler durduruldu. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile başta kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar ve site yönetimlerine her kurum özelinde yazılı olarak bilgilendirmeler yapılıyor. Bilgilendirme kapsamında vatandaşların kesintisiz içme suyuna ulaşmaları noktasında almaları gereken tedbirler iletildi. Bunun yanında başta web sitesi olmak üzere bütün sosyal medya araçlarında içme suyu gerçekleri başlığı altında düzenli olarak içme suyun durumuyla ilgili bilgiler verilerek hem genel hem de korona virüs özelinde ne tür önlemlerin alınacağı yazılı ve görsel olarak paylaşmaya devam ediliyor.

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