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DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 personelle çalışma yaptı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 19:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, iki gündür yağan ama sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur esnası ve sonrasında sahada incelemelerde bulundu.
Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen yağmur dolayısıyla tüm tedbirleri alan DİSKİ’nin çalışmalarını ve sahadaki gerçek durumu inceleyen Helvacı’ya Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ve Atıksu Daire Başkanı Bilen Eşsizoğlu eşlik etti. Yağmurdan etkilenen bölgelerde inceleme yapan Helvacı, "Bölgemizde 2 gündür etkili olan yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışma arkadaşlarımız 7 vidanjör 14 acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 21 ekip ve 55 personelle arazideydi. İşin özü şu, kavşaklar başta olmak üzere sıkıntı yaşanmasının temel nedeni yeterince yağmur suyu şebekesi hattının olmaması ile mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarının bu miktardaki bir yağışı çekmemesidir” dedi

“Kronik sorun alanlarımıza bu sene el atacağız”
Sorumlu alanlarının olduğunu aktaran Helvacı “Bizim kronik sorun alanlarımız var. Eski Alay önü, Şehitlik gibi. Onlara bu sene el atacağız. Projenin bir kısmı tamam, ikmal edip acil olanları bu yaz ihaleye çıkacağız. Ayrıca vatandaşların şikayet ve isteklerine cevap vermek için Alo 185 çağrı hattımıza gelen ihbarları değerlendirip, 7/24 hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. DİSKİ ailesi olarak ekiplerimizle birlikte görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

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