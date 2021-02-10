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DİSMEK kursları kaldığı yerden devam ediyor

10.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte istihdama katkı sağlamak ve çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla açtığı, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kaldığı kurslarda yüz yüze eğitim yeniden başlıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) pandemi nedeniyle eğitime ara verdiği kursları yeniden açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kentte istihdama katkı sağlamak ve çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla açtığı, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara vermek zorunda kaldığı kurslarda yüz yüze eğitim yeniden başlıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) pandemi nedeniyle eğitime ara verdiği kursları yeniden açıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının kentte istihdama katkı sağlamak ve çeşitli iş kollarına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 19 farklı dalda açacağı kurslara öğrenci kabul etmeye başladı. Tekstil, cilt bakımı, kuaför, halı dokuma, puşi-şal yapımı, aşçılık, pastacılık, bilgisayar işletmenliği, F klavye, bilgisayar destekli muhasebe, karakalem, Osmanlıca, Farsça, İngilizce ve diksiyon kursları Diyarbakırlı vatandaşlara eğitim alanında hizmet verecek.

Kursiyerlere eğitim döneminde ücret ödenecek
İŞKUR ortaklığıyla açılacak olan kurslarda öğrenciler, eğitim dönemleri boyunca belirli bir ücret almaya hak kazanacak ve yine eğitim dönemleri süresince kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.
Teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamadan oluşacak kurslarda eğitimler Sümerpark Ortak Yaşam Alanı dersliklerinde gerçekleşecek. Kurslarda öğrenciler, teorik eğitimlerde müşteri ile ilişkiler, müşteriye yaklaşım, etkili iletişim, meslekte gelişmeler, bilgiye ulaşma ve veri toplama, iş kurma ve geliştirme, girişimci fikirler üretme ile iş güvenliği konularında detaylı şekilde bilgilendirilecek. Teorik eğitimin ardından kursiyerler, kendi branşlarıyla ilgili uygumla yapma şansı yakalayacak.

Eğitimlerde pandemi kurallarına dikkat edilecek
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadın ve erkeklere yönelik açacağı mesleki kursların eğitimlerinde korona virüs salgını göz önünde bulundurularak maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kuralları üst seviye tutulacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın açacağı kurslardan yararlanmak isteyenler bizzat Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerinde yer alan Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne gelerek başvuruda bulunabilecek. Eğitim tarihleri ve saatleri yapılacak olan kayıt işlemlerinden sonra belirlenecek ve kursiyerlere SMS yoluyla iletilecek.

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