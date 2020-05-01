YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek

DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.Akıncı, değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticileri online platform üzerinde buluşturacak olan, ‘Dijital Tarım Pazarı’nın, tarım sektörünün tüm paydaşlarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.DİTAP’ın, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasına olanak sağlayacağına işaret eden Akıncı, "Covid-19 salgını tarımın ne kadar önemli ve vazgeçilemez bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

DİTAP, Tarımda dijitalleşmeye yön verecek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Akıncı, değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticileri online platform üzerinde buluşturacak olan, ‘Dijital Tarım Pazarı’nın, tarım sektörünün tüm paydaşlarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.
DİTAP’ın, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasına olanak sağlayacağına işaret eden Akıncı, "Covid-19 salgını tarımın ne kadar önemli ve vazgeçilemez bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ülkemiz tarımsal üretimde kendi kendine yetebilecek dünyadaki ender ülkelerden birisi. Bulunduğumuz konumu ve üretim gücümüzü daha da geliştirecek, üretilen ürüne değer katacak ,tüketicinin daha uygun fiyata ürüne erişebilmesine olanak sağlayacak stratejiler belirlenmesi sektörün geleceği adına önem arz etmekte. Bu noktada uygulamaya konulan DİTAP, tarım ürünlerinin doğrudan satışının sağlanması, ihracata yönelik pazarın artması, üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki mesafelerin kısalması ve borsamızın da üzerinde önemle durduğu coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere birçok işlenmiş ürünün markalaştırılıp katma değerinin artırılarak pazarlanmasına ve israfın önüne geçilmesine büyük ölçüde katkı sağlayacak. Bunların yanı sıra doğru girdilerin kullanımıyla verimlilik artışının sağlanması, pazarın istediği miktar ve kalitede üretim gerçekleştirilmesi, sözleşmeli tarım ile girdi finansmanı kolaylığı da genel avantajlar arasında yer almakta” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Bankalara çalışma saati sitemi

Bankalara çalışma saati sitemi

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:26
Yatsı
20:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.