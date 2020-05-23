YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi

Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden ezan yerine ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına tepki gösteren DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Halkımız kesinlikle oyuna gelmemeli.

Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi

İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden ezan yerine ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına tepki gösteren DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Halkımız kesinlikle oyuna gelmemeli. Bizi birbirimize düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna asla gelmeyeceğiz" dedi.
Ses sistemine yasa dışı şekilde girildiğini ve sosyal medyada bu eylemi öven ifadelerin kullanılmasının son derece üzüntü verdiğini ifade eden DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Birlik, beraberlik içinde olmamız gereken bu günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Milletimiz asla bu oyuna gelmeyecektir. Bu eylemi gerçekleştiren şuursuz kişi veya kişilerin en kısa zamanda Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin adli yargı makamlarında, Türk adaleti ününde hesap verecektir. Bu çirkin provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor ve kınıyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Karadaş, Ramazan Bayramı’nın heyecanını yaşadıklarını da ifade ederek, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi Erzurum’da da geçen yıllardan farklı bir Ramazan ayı yaşadık. ‘Evde Kal Erzurum’ mesajımızı yenileyerek, bu yıl Ramazan Bayramı’nı korona virüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzakta ve buruk bir şekilde kutluyoruz. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların, yapılan zekatların, yardımların, bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı’nın yurdumuza ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:37
Yatsı
21:17

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İspir Kaymakamı Erdem: “20 vakamız var, 20 Mayıs’ta bu işi sıfırlamayı planlıyoruz”

İspir Kaymakamı Erdem: “20 vakamız var, 20 Mayıs’ta bu işi sıfırlamayı planlıyoruz”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Çoreker Yaylaları Büyülüyor

Çoreker Yaylaları Büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.