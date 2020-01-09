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  4. Divan Bodrum'dan indirim kampanyası

Divan Bodrum'dan indirim kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Divan Bodrum'dan indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Divan Bodrum, müşterilerine özel bir indirim kampanyası hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bodrum'un en gözde lokasyonlarından Göltürkbükü'nde yer alan Divan Bodrum, 2020 tatilini şimdiden planlayan misafirlerine özel indirim imkanı sağlıyor.

29 Şubat 2020 tarihine kadar "divan.com.tr"den yapılacak 3 gece ve üzeri rezervasyonlarda yüzde 29, konaklama yapılan tarihlerde SPA kullanımında ise yüzde 20 indirim Divan Bodrum müşterilerine sunuluyor.

4 yılda bir gelen 29 Şubat'a özel hazırlanan kampanya, 1 Nisan - 30 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak 3 gece ve üzeri konaklamalarda geçerli olacak.

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