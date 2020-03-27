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  4. Divan Grubu, iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

Divan Grubu, iki otelini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Divan Grubu: - "Grup olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız"

İSTANBUL (AA) - Divan Grubu, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtı.

Divan Grubu, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, iki otelini de sağlık çalışanlarına açtığını ve onlara minnettar olduklarını bildirdi.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Divan Grubu olarak, bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Sürecin başından itibaren uyguladığımız tüm dezenfeksiyon süreçlerini ve tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ve misafir edeceğimiz sağlık çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli önceliğimizdir. Birlikte iyileşeceğiz."

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Divan Grubu

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