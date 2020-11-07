YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Divan toplantısına Genel Başkan katıldı

Divan toplantısına Genel Başkan katıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 07.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Eğitim-Bir-Sen Düzce Şubesi’nin Online Divan toplantısına katılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Düzce’de eğitimcilerin yetkili sendikası olan Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi, Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Eğitim-Bir-Sen Düzce Şubesi’nin Online Divan toplantısına katılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Düzce’de eğitimcilerin yetkili sendikası olan Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi, Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemi ile gerçekleşen toplantıya Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’da katılım sağladı. Toplantıya başkanlık eden Yalçın, Düzce şubesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Yalçın: “ Toplantıda İstikrarlı, seviyeli ve dengeli yapısıyla güven veren, samimi ve özverili lider kadrosuyla ter akıtan şubemizle verimli bir toplantı oldu. Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelebi şahsında tüm teşkilatımıza toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:26
Öğle
12:44
İkindi
15:27
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Mayıs Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.