Divanın altından çıkan azılı hırsız tutuklandı

Denizli ve üç ildeki baz istasyonlarından 14 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, JASAT ekiplerine “Buraya hiç gelmez, evde yok” dediği annesinin evindeki divanın altından çıktı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Denizli’nin Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında hırsızlık olayı fark edilmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki 28 farklı mobese ve güvenlik kameralarına ait 58 saatlik görüntüleri inceleyen JASAT timleri şahsı tespit etti. Çevre iller ile koordine kuran JASAT timleri benzer hırsızlıkların Antalya, Burdur ve Muğla’da da yaşandığını öğrendi.

JASAT takibi sırasında da hırsızlık yapmış

Kimliği tespit edilen Hasan G. (34), JASAT timleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. JASAT timlerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan Hasan G. yine bir hırsızlık olayına karıştı. Takip sırasında Muğla’da yol kenarında yaklaşık 1,5 ton zeytin yüklü aracı çalarak, zeytinleri kendi aracına yükledi. Daha sonra boş aracı tekrar yerine bıraktı.