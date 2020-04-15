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Divapan’da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde

DÜZCE HABERLERİ  | 15.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Düzce’nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından olan Divapan Entegre Fabrikasında Türkiye’de ilk görülen vakanın ardından fabrikada dezenfekte çalışmaları gerçekleştirerek, ilk günden bu yana tedbirler en üst seviyede.Düzce’de ağaç sanayisi üzerine çalışmalarını sürdüren Divapan Entegre, Korona Virüs Pandemisi’nin Türkiye’de görülmesinin ardından fabrikada üst düzey tedbirler aldı.Bera Holding bünyesinde oluşturulan Pandemi Kurulu gözetimin de tüm tedbirleri ilk günden beri alan fabrika tüm girişlerde de kontrol oluşturuyor.

Düzce’nin en eski ve köklü sanayi kuruluşlarından olan Divapan Entegre Fabrikasında Türkiye’de ilk görülen vakanın ardından fabrikada dezenfekte çalışmaları gerçekleştirerek, ilk günden bu yana tedbirler en üst seviyede.
Düzce’de ağaç sanayisi üzerine çalışmalarını sürdüren Divapan Entegre, Korona Virüs Pandemisi’nin Türkiye’de görülmesinin ardından fabrikada üst düzey tedbirler aldı.
Bera Holding bünyesinde oluşturulan Pandemi Kurulu gözetimin de tüm tedbirleri ilk günden beri alan fabrika tüm girişlerde de kontrol oluşturuyor. Fabrika giriş çıkışlarında personellerin ateşleri, cihazlar ile ölçülüyor. Ayrıca, girişlerde dezenfekte edilen kişiler fabrikaya bu şekilde giriş yaparken, dışarıdan fabrikaya misafir kabul edilmiyor. Üretim aksatmayacak şekilde çalışanlara 15’er gün izinler veriliyor.
Divapan’dan yapılan açıklamada “Fabrikamızda tüm dezenfekte çalışmalarını günlük olarak yapmaktayız. Fabrikamızın giriş çıkışlarında personelimiz ateş ölçer cihazlar ile ateşleri ölçülmektedir. Ayrıca, girişlerde dezenfekte edilen kişiler fabrikaya girmektedir onun dışında dışarıdan misafir kabul edilmemektedir. Çalışanlarımıza üretimi aksatmayacak şekilde 15’er gün izinler verilmektedir. İzinli olduğu sırada çalışanlarımızdan 1 kişinin testi pozitif çıktı ve evinde tedavisine sürüyor. İzinli olduğu süre içerisinde fabrikamızda herhangi bir kişi ile teması olmamıştır. Ayrıca, testi pozitif çıkan çalışma arkadaşımızın tüm ihtiyaçları yine fabrikamız tarafından karşılanmaktadır. Kargolar dahil dezenfekte edilerek alınmaktadır. Fabrikamızda işçilerimizin sağlığı için tüm tedbirler en üst düzeyde ilk günden itibaren alınmakta olduğundan işçilerimiz başta olmak üzere Düzce halkımızın bu konuda müsterih olmasını istiyoruz” denildi.

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Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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