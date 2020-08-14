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Divarlı’da işçilerin yüzü güldü

NİĞDE HABERLERİ  | 14.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Belediye İş Sendikası Niğde Şubesi, Çiftlik İlçesi Divarlı beldesinde yaptığı sözleşmeyle işçilerin yüzünü güldürdü.Toplu iş sözleşmeleri ile tüm işçi ve emekçilerin haklarını savunan Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, müjdeli haberi Divarlı Belediyesi’nden verdi.

Divarlı’da işçilerin yüzü güldü

Belediye İş Sendikası Niğde Şubesi, Çiftlik İlçesi Divarlı beldesinde yaptığı sözleşmeyle işçilerin yüzünü güldürdü.
Toplu iş sözleşmeleri ile tüm işçi ve emekçilerin haklarını savunan Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, müjdeli haberi Divarlı Belediyesi’nden verdi. Başkan Karaca, Divarlı Belediye Başkanı Mustafa Balcan ile yapılan olumlu görüşmeler neticesinde işçilerin lehine imzaları attıklarını belirtti. İkramiye ve Sosyal yardımlarda önemli derecede iyileştirmelerin olduğunun altını çizen Başkan Karaca, sözleşmenin 3 yıllık olduğunu söyledi.
Var Gücümüz İle Çalışıyoruz
Belediye İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, “Yapılan görüşmeler neticesinde işçilerimizin lehine Toplu İş Sözleşmemize Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Balcan ile imzalarımızı attık. İşçi ve emekçinin hakkını savunmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. İşçilerimizin lehine bizlere büyük destek veren Başkanımıza çok teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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