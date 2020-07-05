YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Divriği’de BBP’de Emre Bütünbaş dönemi

Divriği’de BBP’de Emre Bütünbaş dönemi

SİVAS HABERLERİ  | 05.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

İlçe kongrelerini sürdüren BBP’de, Divriği ilçe başkanlığına Emre Bütünbaş seçildi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Divriği İlçe Başkanlığı Kongresi, ilçe binasında gerçekleştirildi.

Divriği’de BBP’de Emre Bütünbaş dönemi

İlçe kongrelerini sürdüren BBP’de, Divriği ilçe başkanlığına Emre Bütünbaş seçildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Divriği İlçe Başkanlığı Kongresi, ilçe binasında gerçekleştirildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Genel Meclis Üyeleri; Ömer Yeğin, Asaf Yaraş ve il yöneticileri katıldı. Tek listenin yer aldığı kongrede oy birliği ile Emre Bütünbaş başkanlığa getirildi.
Bütünbaş yaptığı konuşmada, "Divriği’mizi tanıyoruz sorunlarını biliyoruz. Siyasetimizin merkezine hoşgörüyü koyarak, Divriği’li hemşerilerimizin sorunlarını, hem yerel yönetimle hem de genel yönetimle taşıyıp gereken projelerin ilçemize kazandırılmasının takipçisi olacağız” dedi.
Temel sorun ekonomi ve işsizlik
BBP İl Başkanı Uğur Bulut konuşmasında Divriği’nin de temel sorununun ekonomi ve işsizlik olduğunu belirtip, “Gittiğimiz her ilçede gördüğümüz gibi Divriği’nin de temel sorunu ekonomi ve işsizliktir. Bir zamanların iş ve aş sıkıntısı olmayan ilçemizin kaderi bu olmamalıdır. Maden şehri Divriği’de insanların gündelik işlerle nafakalarını temin etmesi seçilmişlerimizin ayıbıdır! Bu devran değişmelidir” dedi.
“Teröre destek veren HDP kapatılmalı
Bulut konuşmasında teröre destek veren HDP’nin kapatılması gerektiğini belirtip, “Siyasetimiz hoşgörü üzeri kurulmuş ve Türk milletini bütün unsurları ile kucaklayan kültürel bir siyasetin adıdır. 1980 darbe Anayasası, siyasi partiler kanununu değiştirilerek Türk milletinin gerçek anlamda temsil edecek bir siyasi parti kanunu yapılmalıdır. Seçim barajı sıfırlanmalıdır. Teröre bulaşmış siyasi hareketlerin kapatılması ve hazineden aldığı yardımın kesilmesi gerekmektedir” dedi.
Kongrenin ardından İl Başkanı Uğur Bulut ve Meclis Üyeleri Ülkücü Şehit Hayrettin Uylubayın’ın kabrini ziyaret etti.

Divriği’de BBP’de Emre Bütünbaş dönemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Sivas Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:10
Sabah
05:03
Öğle
12:42
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Anadolu Eczanesi
Merkez
Doğu Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı

Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.