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Diyabet hastalarına oruç uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.

Diyabet hastalarına oruç uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, “Şeker hastası oruç tutmak istiyorsa mutlaka bu kararı hekiminin onayıyla almalıdır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş şeker (diyabet) hastalarının oruç tutup tutamayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.
Diyabet hastaları için birkaç parametrenin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ecemiş, “Hastanın yaşı, kaç yıldır şeker hastası olduğu, şekerle ilgili kullandığı ilaçlar, diyabete eşlik eden hastalıklar ve bunlarla ilgili takip sürecinin nasıl olduğu bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tüm bu parametrelerle hastanın risk derecesi belirlenir” diye konuştu.
İnsülün kullanan hastaların dışında bazı özel durumları olan kişilere de oruç tutmayı önermediklerini vurgulayan Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, “İster insülin, ister şeker hapı kullansın şeker kontrolü düzgün gitmeyen hastaların, diyabete eşlik eden nörolojik ve kardiyovasküler olay geçirmiş ve bunlarla ilgili tedavi alan, böbrekle ilgili sorunları olan veya şeker hastalığına bağlı nörolojik problemleri olan hastaların oruç tutmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Kişinin oruç tutup tutmama kararını doktoru eşliğinde almasını öneren Doç. Dr. Ecemiş, “Şeker hastası oruç tutmak istiyorsa mutlaka bu kararı hekiminin onayıyla almalıdır. Hasta, hekimi ile bu konuyu özel olarak görüşmeli; şeker takipleri düzgünse, hastanın kullandığı şeker ilaçları uzun etkili değilse uygun bir diyet planlaması ile oruç tutmayı denemelidir. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken, yakın kan şekeri ölçüm takipleriyle bu sürecin kontrollü yönetilmesi gerektiğidir. Hekiminize danışmadan lütfen kendi başınıza hareket etmeyin” uyarısında bulundu.

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