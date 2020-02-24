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Diyabet okulu eğitimi düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve takipleri devam eden diyabetik hasta ve hasta yakınlarına yönelik diyabet eğitimi düzenlendi.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve iki gün süren eğitimde diyabet hastalarına birinci gün, Endokrin Uzmanı Dr.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve takipleri devam eden diyabetik hasta ve hasta yakınlarına yönelik diyabet eğitimi düzenlendi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve iki gün süren eğitimde diyabet hastalarına birinci gün, Endokrin Uzmanı Dr. Lezan Keskin tarafından Diyabette Genel bilgiler, Diyabetin Akut Komplikasyonları, Endokrin Uzmanı Dr. Mehmet Sait Koç tarafından Diyabet Nedir , Diyetisyen Hacer Alataş tarafından Diyabette Sağlıklı Beslenme, Psikolog Rojda Kaya Kubat tarafından Diyabette Psikolojik Sorunlar, Diyabet Eğitim Hemşiresi Göknur Özdemir tarafından İnsülin Tedavisi, Ayak Bakımı, Hipoglisemi konularında eğitim verildi. İkinci gün ise Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız tarafından Diyabette Kullanılan Oral İlaçlar, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Öztürk tarafından Diyabetin Kronik Komplikasyonlarından Göz Üzerindeki Etkisi, Nöroloji Uzmanı Dr. Mehdi Akıncı tarafından Diyabetin Kronik Komplikasyonlarından Sinirler Üzerindeki Etkisi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gonca Gül Boz tarafından Diyabetin Kalp-Damar Sistemi Üzerine Etkisi, Fizyoterapist Furkan Arpacı tarafından Diyabette Egzersiz ve Diyabetle Yaşam konularında eğitim verildi. Diyabet okulu adı altında düzenlen eğitime sonunda hastane yöneticilerinin de katıldığı diploma töreni yapıldı. 29 hastaya diyabet okulu diploması verildi. Eğitimler daha sonraki aylarda periyodik olarak devam edecek. Bu konuda bilgi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniği ve Diyabet Okulu polikliniğine başvurunun yapılacağı aktarıldı. Diyabet okulu eğitiminin bundan sonraki programının 25-26 Mart 2020 tarihinde saat: 09.30’da yapılacağı ifade edildi.
Diyabet okulu eğitimi hakkında bilgi için 444 56 34 - 1747 numaralı telefondan ya da endokrin polikliniği diyabet okulu biriminden bilgi alınabileceği kaydedildi.

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