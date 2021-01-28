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Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Balcı, kursları ziyaret etti

28.01.2021 20:30 | Son Güncelleme:
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Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret etti.Diyadin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen geleneksel el sanatları kursu ile dikiş nakış kurslarını ziyaret eden Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ziyaret etti.
Diyadin Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen geleneksel el sanatları kursu ile dikiş nakış kurslarını ziyaret eden Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Balcı, kursiyerlere hediyeler verdi. Kursiyerlerin istek ve taleplerini dinleyen Balcı, kursiyerlere, ’’Buraya hizmet için geldiğini, kursların devamı için elinden gelen katkıları yapacağını, ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ndeki diğer kurslara da destek sunacağını ifade etti. Kursiyerlerin çalışmalarını beğendiğini dile getiren Balcı, kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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