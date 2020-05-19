YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Diyadin’de 7 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Diyadin’de 7 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

AĞRI HABERLERİ  | 19.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki 7 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, "İlçemizde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programında toplam 7 projemiz kabul edildi.

Diyadin’de 7 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki 7 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan, "İlçemizde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programında toplam 7 projemiz kabul edildi. Geçen sene 2 olan proje sayısının bu kadar artmasında emeği geçen ilçe milli eğitim müdürümüzü, proje ekibimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
PARTNER İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Ağrı Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
02:58
Sabah
04:43
Öğle
12:09
İkindi
16:03
Akşam
19:26
Yatsı
21:03

Ağrı Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

İnci Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Emek Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.