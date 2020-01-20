YURTHABER
  4. Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler

Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler

MANİSA HABERLERİ  | 20.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde lise öğrencileri tarafından MANİSanat Projesi kapsamında kurulan müzik grubu öğrencileri özel bir hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına moral konseri verdi.Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri MANİSanat Projesi kapsamında müzik öğretmeni Pelin Taşkıran koordinesinde diyaliz hastalarına 45 dakika süren moral konseri verdi.Konser sonunda Diyaliz Merkezi sorumlu Hekimlerinden Uzman Doktor İsmail Akoğlan, “Böylesine moral ihtiyacı olan diyaliz hastalarımıza keyifli saatler geçirmesine vesile olan MANİSanat Projesi kapsamında Müzik öğretmeni Pelin Taşkıran ve öğrencilerine teşekkür ederiz’’ dedi.Okul Müdürü Serdar Yıldız ise geçtiğimiz yıldan bu yana Salihli Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi altındaki hastalara düzenli olarak konserler verdiklerini söyledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde lise öğrencileri tarafından MANİSanat Projesi kapsamında kurulan müzik grubu öğrencileri özel bir hastanede tedavi gören diyaliz hastalarına moral konseri verdi.
Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri MANİSanat Projesi kapsamında müzik öğretmeni Pelin Taşkıran koordinesinde diyaliz hastalarına 45 dakika süren moral konseri verdi.
Konser sonunda Diyaliz Merkezi sorumlu Hekimlerinden Uzman Doktor İsmail Akoğlan, “Böylesine moral ihtiyacı olan diyaliz hastalarımıza keyifli saatler geçirmesine vesile olan MANİSanat Projesi kapsamında Müzik öğretmeni Pelin Taşkıran ve öğrencilerine teşekkür ederiz’’ dedi.
Okul Müdürü Serdar Yıldız ise geçtiğimiz yıldan bu yana Salihli Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi altındaki hastalara düzenli olarak konserler verdiklerini söyledi. Yıldız, “Sosyal Sorumluluk bilinci taşıyan her bireyin elinden gelen bir şeyle, bir yol bularak ihtiyaç sahipleri için maddi veya manevi katkı yapabileceğini ispat eden öğrencilerimize ve bilhassa onları motive eden ve sadece müzik alanında değil toplumsal bilinç konusunda da rehberlik eden Müzik öğretmenimiz Pelin Taşkıran’ı tebrik ediyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Kaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladıKaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladı
Manisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ediyorManisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Manisa Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:26
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Sevenler Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
İşçi Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Yunusemre’den 2 Mahalleye Yeni Oyun Parkı

Yunusemre’den 2 Mahalleye Yeni Oyun Parkı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu’nda Seçim Heyecanı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu’nda Seçim Heyecanı

Atabey Ailesi'nin Acı Günü

Atabey Ailesi'nin Acı Günü

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.