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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

20.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Diyaliz hastalarını Midyat Devlet Hastanesine taşıyan Abdulhalim H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 3. kilometresi Acırlı mevkisinde, Abdullah Çelik idaresindeki 47 AU 744 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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