Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'dan kadın hakları uyarısı:

HAVVA DEREAĞZI - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, herkesin toplumdaki tüm kadınların haklarını korumak ve şiddet konusunda hiçbir şekilde taviz vermemekle yükümlü olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.

Huriye Martı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İslam'da kadının, Allah'ın huzurunda erkekle eş değer bir varlık olduğunu dile getiren Martı, kadının onurlu, akıllı, yönlendirici ve iyiliklerden sorumlu varlık olarak yaratılmasıyla da kıymetli olduğunun altını çizdi.

Martı, bazı toplumlarda kadının ötelendiğine işaret ederek, Allah'ın ona bahşettiği değerin görmezden gelinmesiyle kadının incitildiğini vurguladı.

Kadın ve erkeğin Allah'ın huzurunda eşit olduğunu belirten Martı, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkek, aynı iyiliği yapınca aynı mükafatı kazanan, aynı hatayı yaptığında eşit şekilde cezalandırılan ve Allahu Teala'ya aynı şekilde iman etmek ve kul olmak zorunda olan eş değer iki varlıktır. Bu açıdan toplumumuzu bilinçlendirmek bizim öncelikli hedefimiz olmalıdır. Diğer taraftan kadın ve erkek arasında bir mülkiyet, sahiplik ilişkisi kurmak da aslında çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Evli çiftlerde, kadını sanki erkeğin mülkü olmuş gibi algılamak toplumsal bir yanılgıdır. Nikah, eşleri birbirine eşit derecede bağlar."