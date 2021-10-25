Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Erzincan'da konferans verdi:

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Erzincan'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans verdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda 2021 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi. Sinevizyon gösterimiyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle devam etti.

İşliyen, buradaki konuşmasında, Müslümanların, Rab'bine verdiği söze vefa göstermenin çabası ve gayretinde olması gerektiğini söyledi.

Allah'a gösterilmesi gereken vefayı gölgeleyen tehlikelerin başında biriktirme, yığma ve yükselme arzusu olduğunu anlatan İşleyen, "İnsanın bütün gayesi dünyasını geliştirmek, yığılmak ve biriktirmek üzere olunca insanın hatırına Allah gelmiyor. Haram bünyeye girerse o bünyeye sahip insan rabbine nasıl kulluk edebilir, rabbine verdiği söze nasıl sadık kalabilir. En büyük gayemiz Allah'a verdiğimiz söze sadık kalma gayesi olmalıdır. Kulluk menfaat merkezi olmayacak, vefa bunu gerektirir. Kulluk sadece dar zamanlarda da olmayacak, Rab'bine karşı vefa gösteren bir mümin darlıkta da bollukta da zorlukta da ferahlıkta da Allah'a kulluk etmeye devam eden insandır." dedi.

İşleyen, Allah'ın rızasının anne ve babanın rızasına, Allah'ın öfkesinin ise yine anne ve babanın öfkesine bağlı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Peygamberimizin ümmeti olduğunu söyleyip de eşine şiddet uygulayan bir adam hangi vefadan bahsedebilir. 'En hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Ahlakı en güzel olanlarınız eşlerine en güzel davrananızdır' buyuruyor. Peygamberimiz 'Bir mümin, eşinin yüzüne rahmetle, sevgiyle baksa Allah onlara merhamet eder. Bir mümin eşinin elini, elinin içine alsa günahları parmaklarından dökülür.' diyor. Sokakların başında, kalabalık yerlerde, evin içerisinde eşine, kadın ya da erkek fark etmez şiddet uygulayanın peygamber ümmeti olmakla veya peygamber efendimize vefa göstermekle bir alakası kurulabilir mi? Demek ki vefa göstermek fedakarlık etmeyi, samimi olmayı gerektiriyor. Demek ki vefalı olmak ilahi ve nebevi ölçülere riayet etmeyi gerektiriyor. Sadece dilimizle peygamber efendimize güzel sözler sarf etmek vefalı olmak için yetmiyor."

Program öğrencilere verilen ödüllerle sona erdi.

Konferansa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftüsü Burhan Çakır, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

