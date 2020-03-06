Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'dan "aile içi adalet" vurgusu:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, eşlerin hayatın sorumluluklarını dengeli paylaşmalarını isteyerek, "Biz bu dengeye adalet diyoruz. Ailede esas olan adalettir. Sadece karı, koca arasında değil çocuklar arasında da adalet çok önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Martı, Ağrı'da İl Müftülüğünün Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın" konferansında yaptığı konuşmada, kadın ve erkeğin birbirlerine olan üstünlüğünün ancak takvayla olabileceğini söyledi.

Allah'ın kadın ve erkeklere farklı farklı özellikler verdiğini ifade eden Martı, şöyle konuştu:

"Bir kadın ve erkek, birbirleriyle birebir aynı değildir. Bu farklılıklar hayatımızı kolaylaştırmak içindir. Farklılıklarımız sayesinde biz birbirimizin dünya hayatını kolaylaştırıp, beraber cennete yürümeye çalışırız. Hem kadının hem erkeğin birtakım hakları ve sorumlulukları olmalıdır. Karı, koca hayatın sorumluluklarını dengeli paylaşmalıdır. Biz bu dengeye adalet diyoruz. Ailede esas olan adalettir. Sadece karı, koca arasında değil çocuklar arasında da adalet çok önemlidir."