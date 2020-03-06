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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'dan "aile içi adalet" vurgusu:

AĞRI HABERLERİ  | 06.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

"Karı, koca hayatın sorumluluklarını dengeli paylaşmalıdır. Biz bu dengeye adalet diyoruz. Ailede esas olan adalettir. Sadece karı, koca arasında değil çocuklar arasında da adalet çok önemlidir" - "Düğünlerde mehir için anlaşma yapılır, nikah kıyılırken bilezikler dizilir. Sonra düğün biter bitmez düğün borcu ödenmesi için gelinin elinden onlar zorla alınır. Bunun adı gasptır"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, eşlerin hayatın sorumluluklarını dengeli paylaşmalarını isteyerek, "Biz bu dengeye adalet diyoruz. Ailede esas olan adalettir. Sadece karı, koca arasında değil çocuklar arasında da adalet çok önemlidir." dedi.

Prof. Dr. Martı, Ağrı'da İl Müftülüğünün Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın" konferansında yaptığı konuşmada, kadın ve erkeğin birbirlerine olan üstünlüğünün ancak takvayla olabileceğini söyledi.

Allah'ın kadın ve erkeklere farklı farklı özellikler verdiğini ifade eden Martı, şöyle konuştu:

"Bir kadın ve erkek, birbirleriyle birebir aynı değildir. Bu farklılıklar hayatımızı kolaylaştırmak içindir. Farklılıklarımız sayesinde biz birbirimizin dünya hayatını kolaylaştırıp, beraber cennete yürümeye çalışırız. Hem kadının hem erkeğin birtakım hakları ve sorumlulukları olmalıdır. Karı, koca hayatın sorumluluklarını dengeli paylaşmalıdır. Biz bu dengeye adalet diyoruz. Ailede esas olan adalettir. Sadece karı, koca arasında değil çocuklar arasında da adalet çok önemlidir."

Martı, kadın ve erkek arasında adaletsizliğin çok erken yaşlarda başladığına işaret ederek, toplumların adaletsiz davranmaya çok meyilli olduğunu dile getirdi.

Ağrı ile Konya arasında hiçbir fark olmadığını aktaran Martı, "İnsanlar oğlu olunca daha çok sevinir, kızı olunca da üzülür. İki kızı üst üste olana 'Bu bari oğlan olsaydı' derler. Üçüncüsü de kız olursa 'Bir bereketsizlik var bu kadında' diyerek sırtlarını dönerler." ifadelerini kullandı.

Başlık parası ve mehir konularına da değinen Martı, şunları kaydetti:

"Mehir gelinin hakkıdır. Gelinin ekonomik güvencesidir. 'Bir demir yüzük bile olsa mehir ver' der peygamberimiz. Kadına mutlaka mehir verilmelidir ve bu mehir her ailenin kendi seviyesine göre verilir. Varlıklı ailelerde daha fazla altın miktarı, arsa ya da ev şeklinde olabilir. Orta halli ailelerde mehir daha düşük olabilir ama mutlaka kızın kendisine verilir. Kızın anne ve babasına başlık parası İslam'a aykırıdır, verilmez. Kadına verilen o mehir elinden alınamaz. Düğünlerde mehir için anlaşma yapılır, nikah kıyılırken bilezikler dizilir. Sonra düğün biter bitmez düğün borcu ödenmesi için gelinin elinden onlar zorla alınır. Bunun adı gasptır."

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun, Martı'ya İshak Paşa Sarayı tablosunu hediye etmesiyle sona eren konferansa, müftülük personelinin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı başlık parası konefrans mehir

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