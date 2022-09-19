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  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı:

19.09.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve mukaddesat uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerin hayatta olanlarına sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve mukaddesat uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

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