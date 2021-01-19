Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Erbaş'ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri ile 81 il müftüsü katıldı.

"Etki ve Sonuçları İtibarıyla Başkanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" gündemli toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, Edirne İl Müftülüğü'nde meydana gelen yangın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salgın sürecindeki ikinci il müftüleri istişare toplantısının yapıldığını ifade eden Erbaş, "Şartlar ne olursa olsun, Diyanet İşleri Başkanlığının mensupları, hizmetlerini kesintisiz sürdürecektir. Aynı zamanda zorluklarla mücadelede, sağduyu ve ferasetle milletimize öncülük ve rehberlik etmeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.