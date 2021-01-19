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  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu:

19.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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"Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız" - "Salgın şartlarında yaşadığımız bu zor zamanları, gençlerimiz açısından manevi değerlerimizi yeniden inşa etmeye ve hayata daha güçlü şekilde yansıtmaya vesile kılabiliriz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 39. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Erbaş'ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri ile 81 il müftüsü katıldı.

"Etki ve Sonuçları İtibarıyla Başkanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" gündemli toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, Edirne İl Müftülüğü'nde meydana gelen yangın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Salgın sürecindeki ikinci il müftüleri istişare toplantısının yapıldığını ifade eden Erbaş, "Şartlar ne olursa olsun, Diyanet İşleri Başkanlığının mensupları, hizmetlerini kesintisiz sürdürecektir. Aynı zamanda zorluklarla mücadelede, sağduyu ve ferasetle milletimize öncülük ve rehberlik etmeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

- "Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz"

Erbaş, çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerinin nesillere daha güzel bir dünya bırakma adına insanlık vazifesi olduğunu aktardı.

Dijital iletişim mecralarının insanlar arasındaki sosyal ilişkiler ve iletişim üzerindeki etkisine de değinen Erbaş, yeni neslin dilini ve üslubunu anlamanın, onlarla iletişim kanalları açabilmenin, yeni bir ortak dil ve üslup oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Erbaş, yetişkinlerin yeni nesille uygun bir iletişim tarzını geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz. Bizim onlara nasıl ulaşmamız gerektiğini konuşmakla beraber istedikleri takdirde onların bizi bulabilmelerini sağlayacak bir zemin oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde gençlerin zamanlarının verimli geçirmesinin önemine değinen Erbaş, "Salgın şartlarında yaşadığımız bu zor zamanları, gençlerimiz açısından manevi değerlerimizi yeniden inşa etmeye ve hayata daha güçlü şekilde yansıtmaya vesile kılabiliriz." görüşünü paylaştı.

Erbaş, salgın sürecinde dijital imkanların din hizmetleri ve eğitimde etkin şekilde kullanılmasının gerekliliğine işaret etti.

Salgın döneminde yapılan uzaktan eğitimlerin sıkı takip edilmesini isteyen Erbaş, öğrenci ve velilerle iletişimin canlı tutulması, müftülerin, eğitimden sorumlu personelle mutlaka haftalık değerlendirme toplantıları yapması gerektiğini kaydetti.

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