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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

11.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Erbaş, Afyonkarahisar programı kapsamında ilk olarak ziyaret ettiği Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü. Erbaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da özellikle hafızlık hizmetleri ve yaygın din eğitim hizmetlerinin iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Erbaş, Afyonkarahisar'da Kur'an kursu hizmetlerinin hızla ilerlediğini belirtti. 4-6 yaş Kur'an kurslarının kendileri için önemli bir proje olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Hocalarla, müftülerle toplantılar yapacağız. Afyonkarahisar'daki diyanet ve din hizmetlerini daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz? Müftülerle onun müzakeresini yapacağız. Din hizmetlerine en fazla katkıyı sunan, çeşitli zamanlarda bizlere destek olan en önemli kurumlardan birisi belediyeler."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Erbaş'ı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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