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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Antalya'da

15.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneğince şehitler için okutulan hatimlerin duasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Antalya'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "15 Temmuz Derneği 6. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması"na iştirak etti.

Erbaş, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen buluşmada "252 Hatim Programı"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehitler için okutulan hatimlerin duasını yaptı.

Erbaş duasında, İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Programa Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Antalya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Programın sonunda FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç, yazdığı "Her Şehit Bir Yıldızdır Sonsuza Kadar" isimli kitabını Erbaş'a takdim etti.

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