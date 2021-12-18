Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Artvin'de icazet törenine katıldı:

ARTVİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün Türkiye'de hafızlara düne göre daha çok önem verdiklerini belirterek "Hafızlarımızın şu an itibarıyla 1600 kadar yatılı Kur'an kurslarındaki eğitimlerine çok dikkat ediyoruz." dedi.

Erbaş, Artvin Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 34 öğrenci için Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen icazet töreninde konuştu. Ali Erbaş, böylesine önemli ve güzel bir programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen yerde rahmet olduğuna işaret eden Erbaş, "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir'. Kur'an'ı öğrenen ve hıfzedenlerin merasimi de en hayırlı merasimdir. Şu anda inanıyorum ki üzerimize rahmet yağıyor. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir yerde Kur'an'dan bahsediliyor ve Kur'an için toplanılmışsa oraya melekler rahmet kanatlarını gerer ve rahmet yağdırırlar'. İşte şu an hafızlarımız sayesinde üzerimize sağanak sağanak rahmet yağıyor." diye konuştu.

Erbaş, hafızlığın Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliklerinden birisi olduğunu vurgulayarak "Dünyada başka hiçbir kitaba nasip olmayan bir özellik. Ne Yahudilerin Tevrat'ı, ne Hristiyanların İncil'i, ne Hinduizmin kitabı. Dünyada farklı farklı inançlar ve kitapları var. Hiç birisine nasip olmayan bir güzellik, özellik Kur'an-ı Kerim'e nasip olmuştur." ifadesini kullandı.

İlk hafızın Allah Resulü Hazreti Muhammed olduğunu anımsatan Erbaş şöyle devam etti:

"Allah tarafından Peygamber Efendimiz'in gönlüne, zihnine yerleştirilen Kur'an-ı Kerim yüzlerce ashabı kiram tarafından ezberlenmiş. 14 asırdır milyonlarca insan, milyonlarca Müslüman Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişlerdir. Kur'an-ı Kerim hafızlarımız tarafından muhafaza edildiğine göre demek ki hafızlarımız ayette ifade edilen Kur'an-ı Kerim'in korunmasına vesile olan kimselerdir. Kıyamete kadar hafızların zihinlerine yerleşmiş olan Kur'an, Allah'ın izniyle muhafaza olacaktır."

Osmanlı döneminde hafızlara verilen icazetnamenin aynısını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugünün hafızlarına da verdiklerini dile getiren Erbaş şu değerlendirmede bulundu:

"Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip onu okuyan kimseler Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir. Ne mutlu hafızlarımıza ömürleri boyunca melekler onlara eşlik edecek. Bugün ülkemizde hafızlarımıza düne göre daha çok önem veriyoruz. Hafızlarımızın şu an itibarıyla 1600 kadar yatılı Kur'an kurslarındaki eğitimlerine çok dikkat ediyoruz. Onlardan hiçbir hizmeti esirgemiyoruz. Çünkü her türlü hizmete layıklar. İnşallah hafız kardeşlerimizin içinden nice alimler çıkar, onlar da nice hafızlar yetiştirirler."

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

İnsanın manevi varlığı ile bir bütün olduğunu belirten Doruk, "İnsan olarak bizleri esas değerli kılan maneviyattır. İnsanın bu yönünü ihmal eden hiçbir medeniyet tarihte tutunamamıştır. Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve güçlü maneviyatının temeli hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Aziz milletimizin tarihe iz bırakan büyük medeniyetler kurmasında, karşılaştığı zorlu mücadelelerden zaferle çıkmasında en önemli motivasyonu inandığı kitap Kur'an-ı Kerim olmuştur." dedi.

Erbaş ve protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilere icazet belgelerini verdi.

