YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Balıkesir'de din görevlileri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Balıkesir'de din görevlileri ile bir araya geldi

02.05.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balıkesir'de din görevlileri ile bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Erbaş, 1 Mayıs'ın işçinin bayramı olduğunu hatırlatarak, "Allah çalışan kardeşlerimizin emeklerini zayi etmesin. Çalışmalarınızın maddi olarak karşılığı hesap edilemez, bunu biliyoruz ama manevi olarak hesabını Cenabıhak'ın Kiramen Katibin melekleri yazıyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığındaki bütün unvanların Hz. Muhammed'e dayandığını ve din görevlilerinin de onun varisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde, 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim.' İşte elimizde iki sağlam kaynak. Bunlara sarıldığımız müddetçe ve muhatap kitlemizin Kur'an'a ve sünnete sarılmalarını sağladığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayacağız, onlar da yollarını sapıtmayacaklar.”

Erbaş, 4-6 yaş arası çocuklara sahip çıkıldığında geleceğin daha parlak, toplumda İslam’a bağlılığın ve bilinçli olarak Müslümanca yaşamanın da daha iyi olacağını ifade etti.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de TDV Kitap Evi açıldıBalıkesir'de TDV Kitap Evi açıldı
Artvin’de boğa güreşleri festivalleri başladıArtvin’de boğa güreşleri festivalleri başladı
Asker arkadaşları 33 yıl sonra buluştuAsker arkadaşları 33 yıl sonra buluştu
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanı ali erbaş

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:11
İkindi
17:00
Akşam
20:09
Yatsı
21:39

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Esra eczanesi
Kepsut
İlknur eczanesi
Sindirgi
Serkan eczanesi
Susurluk
Asli eczanesi
Ayvalik
Akin eczanesi
Ayvalik
Memleket eczanesi
Edremit
Güneş eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.