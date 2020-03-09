YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin’de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin’de

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.03.2020 09:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin’in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin’in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlçe merkezindeki yapımı devam eden Türbe Cami inşaatında incelemelerde bulundu.
Cami inşaatı incelemesinde Erbaş’ın yani sıra; Kaymakam İzzet Cem Eser, Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen, İlçe Müftüsü Fethi Harun Yeter, İl Genel Meclisi Üyesi Mevlüt Kaplan, Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Tolga İnce ve Türbe Camii İmam-Hatibi Cemal Aydın da yer aldı.
Kaymakam İzzet Cem Eser, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’dan cami inşaatı için destek istedi. Erbaş, incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Kadınlar pembe yerine siyah kurdele ile alanlarda

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
13:00
İkindi
16:15
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Başkan Çatal, “Zamanı gelince Bozkurt’u tekrar MHP ile buluşturacağız”

Başkan Çatal, “Zamanı gelince Bozkurt’u tekrar MHP ile buluşturacağız”

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Murat Demir’den GMG Kastamonuspor’a ve İdlib’e bağış

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.