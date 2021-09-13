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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

13.09.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dicle Üniversitesini ve Diyanet'in Diyarbakır'daki gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Kur'an Kursları Açılışı ve Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali kapsamında gittiği Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'u ziyaretinin ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Musa Bağcı'yla bir araya geldi.

Bağcı'dan eğitim ve öğrencilerin durumu ile ilgili bilgi alan Erbaş, bir grup ilahiyat fakültesi öğrencisi ile soru cevap şeklinde görüşme yaptı. Başkan Erbaş, daha sonra fakültenin konferans salonunda akademisyen ve öğrencilerle kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

- Gençlik merkezini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki bulunan gençlik merkezini de ziyaret eden Erbaş, buradaki yetkililerden yapılan çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi aldı ve ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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