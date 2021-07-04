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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor"

04.07.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hafızlık eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimlerinin 81 ilde devam ettiğini belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikatin ve hidayetin kaynağı aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek, muhafızı olmak, hafızlık geleneğini korumak, geliştirmek ve kalıcı hale getirmek gayesi ile Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sürdürülen Hafızlık eğitimlerimiz 81 ilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, paylaşımında, "Diyanet Hafızlık Eğitimi Faaliyetleri" başlıklı tabloya da yer verdi.

Buna göre, hafızlık eğitimleri 1679 Kur'an kursunda, 6 bin 839 öğretici, 71 bin 437 öğrenci ile salgının seyrine göre yüz yüze, çevrim içi veya dönüşümlü olarak kesintiye uğramadan devam ediyor. Salgın döneminde 12 bin 407 öğrenci eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesini aldı.

Örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesini amaçlayan "Kur'an Kursu-Okul İşbirliğine Dayalı Hafızlık Eğitimi" programı 233 kursta 11 bin 112 öğrenciyle devam ediyor.

Hafızların, hafızlığı pekiştirmesi ve mesleğe hazırlanması amacıyla yapılan "Hafızlık Tekrar Programı" 67 kursta 1105 öğrenciyle sürüyor.

"Hafızlık Eğitim Kursları Talim Programı" da Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Rize'de 115 kursta 2 bin 132 öğrenciyle devam ediyor.

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