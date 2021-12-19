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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

19.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her Müslüman Kur'an-ı okuyacak, anlayacak, yaşayacak ve anlatacak ama hafızlarımıza bu vazife çok daha fazla yakışıyor. Çünkü hafız yürüyen Kur'an demektir" - "Gönlümüz arzu eder ki imam hatip liselerindeki ilahiyatçı hocalarımız, öğretmenlerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her Müslüman Kur'an-ı okuyacak, anlayacak, yaşayacak ve anlatacak ama hafızlarımıza bu vazife çok daha fazla yakışıyor. Çünkü hafız yürüyen Kur'an demektir." dedi.

Erbaş, Melike Hatun Camisinde, Altındağ Müftülüğünce düzenlenen hafızlık icazet töreninde yaptığı konuşmada, hafızların Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek, yeryüzünde bir kula nasip olabilecek en ulvi işi yaptıklarını belirtti.

Hafızların önce hafızalarını Kur'an-ı Kerim ile nurlandırdıklarını sonra da bütün insanlığı Kur'an ile aydınlattıklarını ifade eden Erbaş, Hz. Muhammed'in 13 yıl Mekke'de 10 yıl da Medine'de Kur'an ile insanlığı aydınlattığını söyledi.

Erbaş, Hz. Muhammed'in talebeleri Ashab-ı Kiram'ın da yüzlerce, binlerce kilometre uzağa giderek önce Kur'an ile ardından da sünnetle insanları aydınlattığını ifade etti.

Hafızlar sayesinde Hz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu, kıyamete kadar da koruyacağını vadettiğini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Rabbimizin bu vaadine nail olmak kadar büyük bir lütuf var mıdır? İşte hafızlarımız böyle bir nimete böyle bir lütfa Rabbimizin yardımıyla ulaştılar. Sizler, bu lütfun gereği olarak Kur'an eğitimine ömrümüzü vereceksiniz. Hafızlarımızın zekatı hafız yetiştirmektir. Ne kadar çok hafız yetiştirirseniz o kadar hafızlığınızın zekatını vermiş olursunuz. Sizlerden bunu bekliyoruz. Kur'an'a hizmet etmenin farklı yolları vardır. Onun anlaşılması, onun yaşanması için ne kadar mücadele ederseniz hafızlığınızın zekatını o kadar iyi vermiş olursunuz."

Erbaş, Kuran'ı muhafaza etmenin, onu görmeyen gözlere göstermenin, duymayan kulaklara duyurmanın, anlamayan kalplere anlatmanın, ömürleri boyunca hafızların vazifesi olduğunu dile getirdi.

Nihai hedeflerinin, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek, onun ilkelerine göre yaşamak olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an'ın hayat dolu ilkelerini, prensiplerini anlatmak hafızlara ne kadar da güzel yakışır. Her Müslüman Kur'an-ı okuyacak, anlayacak, yaşayacak ve anlatacak ama hafızlarımıza bu vazife çok daha fazla yakışıyor. Çünkü hafız yürüyen Kur'an demektir. Gönlümüz ister ki camilerimizin mihrapları, minberleri hafızlarımızla süslensin. Gönlümüz arzu eder ki imam hatip liselerindeki ilahiyatçı hocalarımız, öğretmenlerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun, ilahiyat fakültelerindeki akademisyenler ve öğretim üyeleri sizlerden olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlık yapan öğrencileri, onların hocalarını ve ebeveynlerini tebrik etti. Yapılan duanın ardından hafızlara icazetnameleri verildi.

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