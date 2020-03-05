YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilahiyat fakültesi dekanlarıyla buluştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilahiyat fakültesi dekanlarıyla buluştu:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

"Her Müslüman öğretmen hangi okulda görev yapıyorsa olsun, kendisini bir peygamber varisi kabul etmek zorundadır" - "Peygamberimiz 'Ben öğretmen olarak gönderildim' buyuruyor. Eğer bu ruhla hareket edersek, branş ayırımı gözetmeden her öğretmen nerede çalışırsa çalışsın, Allah resulü olarak kendisi kabul etmeli ve eğitime ahlaki bir boyut mutlaka katmalıdır"

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her Müslüman öğretmen hangi okulda görev yapıyorsa olsun, kendisini bir peygamber varisi kabul etmek zorundadır." dedi.

Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İslam'ın dünyada fen ve sosyal bilimler alanlarında yeterince anlatılamadığını söyledi.

Din eğitiminin hayatla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bizler sahih bilgiyi üreten ve topluma ulaştırması gereken kurumlar olarak eğer o alanı boş bırakırsak, istismarcılar derhal dolduruyorlar. Bu seferberliğimizi hiç ara vermeden devam ettirmek zorundayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasının ve doğru karşılanmayan her ihtiyacın nasıl istismar edildiğinin bugün daha yakından görüldüğüne işaret ederek "Neden? Çünkü bir FETÖ istismarı yaşadık. Dini istismarla kandırdılar, ülkeyi işgal etme teşebbüsünde bulundular, dış güçlerle yardımlaşarak. Sonra bir DEAŞ terör örgütü var. Nedir DEAŞ, vekalet savaşları yapmak için dini istismar ederek yine birilerini kurduğu ve sürekli desteklediği bir terör örgütü. Din üzerinden bir istismar yapıyor." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmenler kendilerini peygamber varisi kabul etmeli"

Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın bir hayat dini olduğunu ve Kuran'ı Kerim'in bir hayat kitabı olduğunu vurgulayarak, "Bütün Peygamberler tevhit inancının yerleşmesi, adaletin tesisi ve güzel ahlakın yaşanması için mücadele etmişlerdir." dedi.

Toplumda yaşayan her bireyin İslam'ı anlamak ve anlatmakla mükellef olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Doğru dini bilginin üretilmesi, en güzel yöntemle topluma sunulması ve edebi bir örnekle hayata rehberlik edilmesi konusunda en büyük ve en temel görev elbette Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat ve İslami bilimler fakültelerinin ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünündür. Biraz daha çerçeveyi genişletmek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığının nezdinde tüm öğretmenlerindir. İlahiyatçı öğretmenlerin görevi de matematik, sosyoloji ve psikoloji öğretmenlerin görevi değil mi? Onlar da kendilerini bir peygamber varisi olarak kabul edecek. Çünkü Müslüman'dır. Bizim bir milyon öğretmenimizin tamamına yakını Müslüman'dır. Her Müslüman öğretmen hangi okulda görev yapıyorsa olsun kendisini bir peygamber varisi kabul etmek zorundadır. Çünkü Peygamberimiz, 'Ben öğretmen olarak gönderildim' buyuruyor. Eğer bu ruhla hareket edersek branş ayırımı gözetmeden, her öğretmen nerede çalışırsa çalışsın Allah resulü olarak kendisi kabul etmeli ve eğitime ahlaki bir boyut mutlaka katmalıdır."

Programa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, üniversitelerin ilahiyat fakültesi dekanları ve öğrenciler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
Anahtar Kelimeler:
26. İlahiyat Ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Gaziantep ilahiyat fakültesi dekanları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Erkent Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.